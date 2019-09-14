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Havalimanında yılan paniği

1 saat önce

Bodrum Havalimanı dışında yol üzerinde ilerleyen yılan yolcuları korkuttu.

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Bodrum Havalimanı dışında yol üzerinde ilerleyen yılan yolcuları korkuttu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.
Olay, 8 Eylül'de meydana geldi.  Milas- Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümü önünde görülen yılan, yolcu ve yakınlarını tedirgin etti. Nereden geldiği bilinmeyen yılanı görenler, korkup itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
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