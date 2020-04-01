Havran'da cinayet - Son Dakika

Havran'da cinayet
7 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Havran ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, kırsal kesimde bulunan Hallaçlar Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik ile uğraşan Rahmi Dedeoğlu (42) akşam 21.30 sıralarında evine girerken silahlı saldırı sonucu vuruldu. Başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Rahmi Dedeoğlu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan, cinayet olayı esrarını korurken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti