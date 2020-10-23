Havran'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale-Balıkesir karayolunda seyreden Y.E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil ile Hamdi Zeybek (78) idaresindeki 10 N 3491 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Zeybek'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Zeybek'in cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Y.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR