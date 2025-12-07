Havran\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

F.G. idaresindeki 10 H 5992 plakalı otomobil, Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Ş.E. yönetimindeki 16 PR 864 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilde sıkışan F.G'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Ş.E. ve hafif ticari araçta bulunan F.Z.Ü'nün kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.