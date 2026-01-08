Havsa'da Şiddetli Yağış: Evler ve Ahırlar Su Altında - Son Dakika
Havsa'da Şiddetli Yağış: Evler ve Ahırlar Su Altında

Havsa'da Şiddetli Yağış: Evler ve Ahırlar Su Altında
08.01.2026 00:21
Edirne'nin Havsa ilçesinde sağanak nedeniyle 3 ev ve 3 ahır su baskınına maruz kaldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, Abalar Köyü'nde su baskınlarını beraberinde getirdi. 3 ev ile 3 ahırın su altında kaldığı köyde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Baskın nedeniyle evlerde eşyalar, ahırlarda ise depolanan hayvan yemleri ile bazı tarım aletlerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Köy halkından Mehmet Arda, şiddetli sağanak nedeniyle köyde su baskını yaşandığını söyledi. Ahırların ve evlerin sular altında kaldığını belirten Arda, temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Havsa'da Şiddetli Yağış: Evler ve Ahırlar Su Altında - Son Dakika

SON DAKİKA: Havsa'da Şiddetli Yağış: Evler ve Ahırlar Su Altında - Son Dakika
