Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, din görevlilerinin her zaman halkın içinde olduğunu belirterek, "Bu avantajımızı kullanarak halkımıza daha rahat ulaşmaktayız. Bağımlılıkla mücadele kapsamında üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ağız ve diş sağlığının önemi tiyatro ve kukla gösterisi ile anlatıldı

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Valiliği, Kavak, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza'da 'Bağımlılıkla Mücadelede Dini Liderler Eğitim Semineri' başladı - Son Dakika

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