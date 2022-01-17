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Havza'da çiftçiler için ortak çalışma başlatıldı - Son Dakika

Havza'da çiftçiler için ortak çalışma başlatıldı

17.01.2022 14:07
Havza'da çiftçiler için ortak çalışma başlatıldı

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ve Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklemeleriyle ilgili bilgilendirilmesi için ortak çalışma başlatıldı.

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ve Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklemeleriyle ilgili bilgilendirilmesi için ortak çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'nın 14 Ocak 2022 tarihinde 11. Başvuru Çağrı İlanına çıktığı IPARD Programı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Atala, başvuru çağrı ilanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ile Yenilenebilir Enerji Tesisleri projelerine yüzde 55 ila yüzde 65 oranında hibe desteği sağlanacağını belirterek, "Hazırlanacak olan projelerde yer alacak olan Havza Yerel Eylem Grubu referans mektubu ile sıralama kriterinde artı 10 puan avantajlı olunacak. Destekleme için son başvuru tarihi 9 Şubat. Çiftçilerimiz bu avantajdan ve hibe programından faydalanmaları konusunda ofisimizi ziyaret ederek bilgi alabilirler." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise Havza Yerel Eylem Grubunun referans mektubu ile sıralama kriterinde sağlanan artı 10 puanın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal desteklemeler ve hibe programları çiftçimizin modernleşmesi ve teknolojik tarım aletlerinin hızlı bir şekilde çiftçimize ulaşmasında önemli rol oynamakta. Havza proje hazırlama konusunda önde gelen ilçelerden. Şimdi bunun üstüne Havza Yerel Eylem Grubu referans mektubu ile sıralama kriterinde elde edilecek olan artı 10 puan çiftçimizin projesinin onaylamasını kolaylaştıracak. Havza Ziraat Odası olarak çiftçilerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına yönetiminde yer aldığımız Havza YEG ile işbirliğimizi artırarak devam edeceğiz."

Görüşmede destekleme, hibe programları ve eğitim programlarının çiftçilere duyurulması konusunda yapılabilecek işbirliği çalışmaları değerlendirildi.

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Ziraat Odası, Tarım, Ocak, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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