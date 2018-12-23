Son Dakika Haberleri: Havza'da Hasanlar Camii Temeli Atıldı

Havza'da Hasanlar Camii Temeli Atıldı

2 saat önce

Havza'da Şerifali Mahallesi Hasanlar mevkisinde yapılacak Hasanlar Camii temeli atıldı.

Havza'da Hasanlar Camii Temeli Atıldı, System.String[]
Havza'da Şerifali Mahallesi Hasanlar mevkisinde yapılacak Hasanlar Camii temeli atıldı.

Temel atma programına, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Büyük, Şef Necati Saat ve çevre mahalle muhtarları katıldı.

Halka hizmetin Hakka hizmet ilkesi ile çalışmaları devam ettirdiklerini belirten İkiz, "Her mahallemize her vatandaşımızın gönlüne dokunan hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bizim hizmetlerimizin temelinde insan faktörü var. Havza Belediyesi olarak bu camimizin bir an evvel tamamlanması ve ibadete açılabilmesi için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun." dedi.

Mahalle muhtarı Sami Aksel ise 130 metrekare ve 300 kişiye hizmet verecek caminin yaklaşık 300 bin liraya mal olacağını söyledi.

Aksel, "Hasanlar mevkisindeki mevcut camimizin yetersiz gelmesi üzerine yeni cami ihtiyacı doğdu. Tüm hayırseverlerimizi camimize yardıma davet ediyorum. Camimize katkılarından ötürü Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede camimizi ibadete açmayı planlıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Murat İkiz, Hasanlar, Havza, Güncel
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