Havza'da "Sevimli Dostlar" Oyunu Sahnelendi
34 dakika önce
Havza ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Havza
ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen iki perdelik müzikli oyunu, çocuklar ilgiyle izledi.
Çizgi film karakterlerinin yer aldığı oyunun sonunda çocuklar, çizgifilm kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA
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