Son Dakika Haberleri: Havza'da "Sevimli Dostlar" Oyunu Sahnelendi

Havza'da "Sevimli Dostlar" Oyunu Sahnelendi

34 dakika önce

Havza ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Havza'da
Havza ilçesinde, Manço Çocuk Tiyatrosu tarafından "Sevimli Dostlar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen iki perdelik müzikli oyunu, çocuklar ilgiyle izledi.

Çizgi film karakterlerinin yer aldığı oyunun sonunda çocuklar, çizgifilm kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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