Havza'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:12 Kaynak: AA
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaraladı.
Sami Ünal (30) yönetimindeki 55 HR 247 plakalı otomobil, Samsun- Vezirköprü karayolu Havza kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Otomobilin içinde sıkışan yaralılar sürücü ile eşi Ayşe Ünal (24) olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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