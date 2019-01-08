Havza Hem'den Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Havza
Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri, Kaymakam Metin Yılmaz
'ı ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza HEM Müdürü Mehmet Akif Bilen eşliğinde gerçekleşen ziyarette, Yılmaz'a çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Yılmaz, özellikle örgün eğitimin önemine değinerek, "Açılan kurslarla özellikle kadınlar kendilerine yeni iş imkanları oluşturuyor. Kursiyerlerimiz hem sosyal aktivitede bulunup hem de meslek ediniyor. Yapılan ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışma de yapılması gerekiyor. Özellikle ilçedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve kurslarda üretilen ürünlerin maddi olarak değerlendirilmesi gerekmekte." dedi.
Sağlam da toplumun hızlı şekilde geliştiğine işaret ederek, "Ülkemizin nüfusu hızla artmakta. Ülkemiz hızla gelişmekte ve değişmekte. Bu artışla yetişkin eğitimi çok büyük rol oynuyor. Biz de Halk Eğitim Merkezi ve ailesi olarak bunun bilincinde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
Bilen ise merkezlerinde 100 kursun devam ettiğini, bin 500 kursiyerin bu kurslara katıldığını anlatarak, insanların meslek sahibi olabileceği, sosyal aktivitelerde bulunabileceği kurslar açmayı amaçladıklarını kaydetti.
Ziyaretin sonunda Kaymakam Yılmaz'a, HEM usta öğreticileri tarafından yapılan hediyelik kilim ve çini tabak hediye edildi.