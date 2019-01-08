Son Dakika Haberleri: Havza Hem'den Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Havza Hem'den Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

11 dakika önce

Havza Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri, Kaymakam Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Havza Hem'den Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret, System.String[]
Havza Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri, Kaymakam Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza HEM Müdürü Mehmet Akif Bilen eşliğinde gerçekleşen ziyarette, Yılmaz'a çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yılmaz, özellikle örgün eğitimin önemine değinerek, "Açılan kurslarla özellikle kadınlar kendilerine yeni iş imkanları oluşturuyor. Kursiyerlerimiz hem sosyal aktivitede bulunup hem de meslek ediniyor. Yapılan ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışma de yapılması gerekiyor. Özellikle ilçedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve kurslarda üretilen ürünlerin maddi olarak değerlendirilmesi gerekmekte." dedi.

Sağlam da toplumun hızlı şekilde geliştiğine işaret ederek, "Ülkemizin nüfusu hızla artmakta. Ülkemiz hızla gelişmekte ve değişmekte. Bu artışla yetişkin eğitimi çok büyük rol oynuyor. Biz de Halk Eğitim Merkezi ve ailesi olarak bunun bilincinde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Bilen ise merkezlerinde 100 kursun devam ettiğini, bin 500 kursiyerin bu kurslara katıldığını anlatarak, insanların meslek sahibi olabileceği, sosyal aktivitelerde bulunabileceği kurslar açmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yılmaz'a, HEM usta öğreticileri tarafından yapılan hediyelik kilim ve çini tabak hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:44:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza Hem'den Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]