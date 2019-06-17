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Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Ramazan Gündüz seçildi

45 dakika önce

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığa Ramazan Gündüz seçildi.

Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığına Ramazan Gündüz seçildi, System.String[]
Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığa Ramazan Gündüz seçildi.
Kooperatifin salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Yeniden aday olmayan Havza Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Pekpolat görevi süresince kendisine ve ekibine destek olanlara teşekkür etti.
Görüşülen gündem maddelerinin ardından iki adayın yarıştığı seçimlere gidildi.
Yapılan seçimde 57 oy kullanılırken bir oy geçersiz sayıldı. Adaylardan 36 oy alan Ramazan Gündüz kooperatifin yeni başkanı seçildi. Diğer aday Hüseyin Kılıç ise 20 oy aldı.
Gündüz, kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışacağını belirterek destek olanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Ramazan Gündüz, Havza
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