Havza Sydv Mütevelli Heyeti Toplandı

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.



Kaymakam Yılmaz, mütevelli heyetine seçilen yeni üyeleri tebrik ederek heyetin görevinin devletin gönderdiği imkanları, en adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara paylaştırmak olduğunu söyledi.



Toplantıda ayrıca SYDV Müdürü Fatih Bıyık, 2018 yılı faaliyetleri hakkında heyet üyelerine bilgi verdi.



İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karara bağlandığı toplantıda, başvurular görüşüldü.

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