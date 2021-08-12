Havza TSO Başkanı Acar'dan yardım kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülkede yaşanan yangın felaketinin yaralarının sarılması için bir yardım kampanyası başlatıldığını belirterek Havza TSO üyelerine destek çağrısında bulundu.

Acar yaptığı açıklamada, Türk milletinin her türlü felaketten birlik ve beraberlik ile daha güçlü şekilde çıkmayı, kısa sürede yaralarını sarmayı başardığını belirtti.

TOBB tarafından yangın felaketinin yaralarının sarılması için yardım kampanyası başlatıldığına işaret eden Acar, "Yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde bu felaketten etkilenen bölgelerimiz için gerekli desteği sağlayacağınız inancıyla tüm üyelerimizi yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum." dedi.

Acar, üyelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Yangın Felaketi Yardım Hesapları'na (Türkiye İş Bankası A.Ş. TOBB Şubesi TR58 0006 4000 0014 3750 0475 30, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Akay Şubesi TR39 0001 0007 6005 9943 5042 69, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çukurambar Ticari Şubesi TR58 0001 2001 3110 0016 1000 29 ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi TR12 0001 5001 5800 7313 4908 78) yardım yapabileceğini kaydetti.