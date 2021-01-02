Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi - Son Dakika

Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi

02.01.2021 11:09
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi, System.String[]

Erzurum'da hayalindeki at çiftliğini kuran Doktor Gül Demet Say Kömeç, at sevgisini kayakla birleştirdi.

Erzurum'da hayalindeki at çiftliğini kuran Doktor Gül Demet Say Kömeç, at sevgisini kayakla birleştirdi. Çiftliğe gelen kayak severler ise atların arkasına bağladıkları iplerle kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkardı.

Erzurum'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gül Demet Say Kömeç, yıllardır hayalini kurduğu Demet Hanımın At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübünü kurdu. Kulüpte binicilik derslerinin yanı sıra gelen vatandaşlar atların arkasına bağladıkları iplerle kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkarıyor. 22 tane atın bulunduğu çiftlikte pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece çalışanlarla birlikte kayak yaptıklarını belirten Kömeç, atlı kayak keyfini yaşamak için hafta içi herkesi çiftliğe beklediklerini söyledi.

"Dağda kaymaktan daha zevkli"

Hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle dağa çıkamadıkları için çiftlikte kayak yaptıklarını belirten Kulp Başkanı Gül Demet Say Kömeç, "Bu yıl başladık, yasaklar olduğu için hafta sonu dağa çıkamıyoruz burada kaymayı denedik. Şuan biz kendi çalışanlarımızla kayıyoruz, çok keyifli. Bunda da atla beraber bütünleşiyorsun. Binicilik gibi. Bu çiftlik benim hayalimdi. Yapmak istediğim tek şey. 30 yıldır Erzurum'da yaşıyorum. Bu şehri çok seviyorum. Binicilik eğitimi vermeyi düşünüyoruz, otizmli çocuklara eğitim vermeyi düşünüyoruz, ata binmeyi bilenlerle safariye çıkmayı düşünüyoruz. 22 tane atımız var çoğu Arap, iki tane midillimiz var, bir tane Alapaşa dediğimiz atımız var, iki tanede Haflinger dediğimiz atımız var. Her yaş ortalaması gelebilir. 2 yaşından 80 yaşına kadar olan vatandaşlarımızı hafta içi atlı kayağa bekliyoruz" dedi.

"Atla yapılabilecek şeylerin bir tık üstünü atlı snowboardı yaptık"

At ve Binicilik Antrenörü Ahmet Turan, "Buranın asıl amacı Demet Hanım burada bir kadın olarak kadınların at binebileceği bir yer istiyordu. Atlı terapi seansı yapıyoruz. Otizmli, Down sendromlu arkadaşlarımıza burada yardımcı oluyoruz. Erzurum cirit şehri kültürel olarak atlara çok meraklıyız bunu burada pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Ailelerimize şehir manzaralı, doğaya yakın olarak at biniş keyfi sunuyoruz. Binicilik eğitimi veriyoruz. At ile akla gelebilecek her şeyi burada yapıyoruz kaldı ki bir tık üstünü atlı snowboardı burada yapmaya başladık" diye konuştu.

Uzun zamandır snowboardla uğraştığını belirten Kayak Eğitmeni Fuat Aybars, "Bu sporu kış sporlarının daha iyi tadına varabilmek için at çiftliğinde at arkasında snowboard yapmayı denedik. Gayet güzel ve keyifliydi. Diğer tüm kayak sever ve snowboard yapan arkadaşları buraya davet ediyoruz. At arkasında ki deneyim daha bir farklı ve heyecanlı. Sonuçta atlar insanlara yakın hayvanlar bu duyguları birleştirebilmek çok güzel" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi
Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi

Kadın Hastalıkları, Erzurum, Doğum, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayalindeki çiftliği kurdu, at sevgisini kayakla birleştirdi - Son Dakika


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