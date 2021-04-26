HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR

26.04.2021 11:30

? Çocukluk hayali olan ressamlıktan vazgeçmeyen 42 yaşındaki esnaf Ramazan Tosun, Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanıyor.

? Çocukluk hayali olan ressamlıktan vazgeçmeyen 42 yaşındaki esnaf Ramazan Tosun, Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanıyor.

Beyazıt'ta küçük bir dükkanda kadın kıyafetleri satan Tosun, çocukluk yıllarından itibaren sanata büyük bir ilgi duyduğunu ve maddi imkansızlıklardan dolayı herhangi bir eğitim almadığını ancak uzun yıllardır sanatla ilgili çok sayıda kitap okuyup sanatçıların hayatlarını ezberlediğini söyledi.

Dükkanda veya evdeyken sürekli resimle uğraştığını ve resim çizmediği zaman kendisini mutsuz hissettiğini ifade eden Ramazan Tosun, 'Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde (ESEV) eğitim alıyorum ve Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarına hazırlanıyorum. ESEV'deki derslerime önem veriyorum ve en iyi malzemeleri alarak katılıyorum' dedi.

'YETENEĞİMİN OLDUĞUNU BİLİYORDUM FAKAT DEĞERLENDİRECEK BİR ORTAM BULAMADIM'

Renkli kişiliğiyle herkes tarafından tanınan ve çok sevilen Tosun, '9 yaşında resim çizmeye başladım. Yeteneğimin olduğunu biliyordum fakat değerlendirecek bir ortam bulamadım. Ailemin imkanları kısıtlıydı. Çocukluğumdan beri kütüphaneleri, sergileri ve tarihi alanları gezmeyi çok severdim. Ailem resimle ilgilenmemi enteresan karşıladı. Babam yalnız çalıştığı için okuma imkanım olmadı. İşleri yürütebilmek için babamın yanına bir yardımcı gerekiyordu ve o yardımcı ben oldum. Ailem resme olan hevesimle hiç ilgilenmedi. Güzel yazı yazdığımdan dolayı okulda evrak hazırlamam için çağırırlardı. Öğretmenlerim görsel sanatlar alanında kendimi geliştirmem gerektiğimi söylerlerdi. Öğretmenlerimden destek gördüm ama ailemden yeteri kadar destek alamadım' diye konuştu.

'HEDEFİM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİ KAZANMAK'

İlk hüsnü hat kursuyla sanatsal çalışmalara başladığını söyleyen Ramazan Tosun, ' Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Caravaggio ile Balkan Naci İslimyeli ve Nuri İyem'i kendime örnek alıyorum. Yokluk içinde sanat ortaya çıkarmaları beni çok etkiledi. Bu ressamlar bana manevi destek veriyorlar. Hüsnü hat sanatında da Hamit Aytaç'ı kendime örnek alıyorum. Hamit Aytaç da yokluk içinde sanatını yaşatmaya çalışmış bir isim. Yokluk bazı şeyleri öğrenmeye engel değil' şeklinde konuştu.

Çok sayıda hüsnü hat, akrilik, yağlı boya ve kara kalem çalışmaları olduğunu anlatan Tosun, 'İleride yaptığım tabloları bir sergide beğeniye sunmak isterim. Resim yaptığım zaman daha üretken daha mutlu ve huzurlu olduğumu hissediyorum. Şu an, üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Hedefim Güzel Sanatlar Fakültesini kazanarak daha güzel eserlere imza atmak istiyorum' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ;

Ramazan Tosun'un evinde resim yaparken genel ve detay görüntüler

Ramazan Tosun'un iş yerinde genel ve detay görüntüler

Ramazan Tosun ile röp.

HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR
HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR
HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR
HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR
HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR

Güzel Sanatlar Fakültesi, Esenler, Ramazan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYALINI GERÇEKLEŞTIRMEK IÇIN 42 YAŞINDA SINAVA HAZIRLANIYOR - Son Dakika


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