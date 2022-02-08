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Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika

Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

08.02.2022 22:07

Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi Edremit Belediyesi Eğitimci-Yazar Hayati İnanç'ı Vanlılarla buluşturdu Edremit Belediyesi organizesiyle Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" söyleşisiyle Vanlılarla buluştu.

Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

Edremit Belediyesi Eğitimci-Yazar Hayati İnanç'ı Vanlılarla buluşturdu

VAN - Edremit Belediyesi organizesiyle Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" söyleşisiyle Vanlılarla buluştu.

Van Edremit Hizmetiçi Konferans Salonunda düzenlenen ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, Belediye Başkanı İsmail Say'ın açılış konuşmasıyla başladı. Edremit'in tarihi bir gün yaşadığını ifade eden Başkan Say, "Van'ın en büyük seminer salonu bize yetmedi. Hem gönül dostlarımız hem Hayati İnanç hocamızın sevenleriyle doldu, taştı. Davetimizi kırmayıp bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bir taraftan rutin belediyecilik hizmetimizi yaparken, bir taraftan da insanlarımıza gönül sohbetleri yaşatma adına bundan sonra düzenli aralıklarla misafirlerimiz olacaktır. Programımızın ilki ise Eğitimci-Yazar Hayati İnanç hocamızla oldu" dedi.

"Dünya ahiretin fragmanıdır"

Van'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Araştırmacı-Yazar Hayati İnanç ise kendi yaşamından kısa kesitler anlattı. Söyleşi programına katılanlara teşekkür eden Araştırmacı-Yazar İnanç, faydalı bilgi aktarılmasının kendisi için bir vazife olduğunu aktardı. Dünya hayatının çeşitli uğraşlarla geçtiğini söyleyen İnanç, "Bugün burada bir araya gelmemiz şu anlama geliyor; hakiki alemde de buluşacağız. Dünya ahiretin fragmanıdır. Burada karşılaşanlar orada da karşılaşır" diye konuştu.

Araştırmacı-Yazar Hayati İnanç'ın konuşmalarının ardından AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kendisine plaket taktim etti.

Düzenlenen söyleşiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi
Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi

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Edremit Belediyesi, Hayati İnanç, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayati İnanç söyleşisine yoğun ilgi - Son Dakika


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