Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor - Son Dakika

Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor

09.01.2021 11:37
Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor, System.String[]

Zonguldak'ta çocuk yaşta dağıtımını yaparak çalışmaya başladığı ve artık genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü gazeteye 47 yıldır emek veren Şaban Yılmaz, gazeteciliği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Zonguldak'ta çocuk yaşta dağıtımını yaparak çalışmaya başladığı ve artık genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü gazeteye 47 yıldır emek veren Şaban Yılmaz, gazeteciliği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kentte yayın hayatına 1955 yılında başlayan Şafak gazetesine 13 yaşında gazetenin dağıtımını yaparak başlayan 60 yaşındaki Şaban Yılmaz, daha sonra sayfa dizgisi ve düzenlemesinin yanı sıra muhabirlik görevlerinde de bulundu.

Mesleğe başladığı ilk günden bu yana boynundan fotoğraf makinesini indirmeyen ve haber peşinde koşmayı sürdüren Yılmaz, işine bağlılığı ve saygısıyla genç meslektaşlarına örnek oluyor.

Meslek hayatında çok sayıda muhabir yetiştiren Yılmaz, "Hayatımın bir parçası" dediği gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmasının yanı sıra Sabah gazetesinin Zonguldak temsilciliğini de yürütüyor.

"İmkanların şimdiki gibi çok iyi olmadığı zamanlarda mesleğimizi yapmaya çalıştık"

Şaban Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllar geçirdiği gazetenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Gazete dağıtımından sayfa dizgisine, muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar gazetenin pek çok alanında emeğinin bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Aynı gazetede çalışmaya devam ediyorum. Şafak gazetesi kentin en eski gazetelerinden biri. Geriye dönüp baktığımda aynı gazetede 47 yılımı geçirdim. Bir gazetede bunca yıl çalışıp devam ettiren ender gazetecilerden biri de benimdir. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Yılmaz, imkanların şimdiki gibi çok iyi olmadığı zamanlarda mesleği yapmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Daktiloyla haberimizi yazıyorduk ve daha sonra onu dizgi makinesine elden diziyorduk. Şimdi öyle değil, sosyal medyada haberler paylaşılıyor, habere gitmiş gibi gazetelere konuluyor. Kentte günlük, haftalık pek çok gazete var ama haberin olduğu yerde çok az gazeteci var. Bu meslek bu hale geldi."

Mesleği aracılığıyla görmediği yer, tanımadığı insan kalmadığını dile getiren Yılmaz, genç meslektaşlarına kendilerini geliştirmelerini ve işlerini severek yapmalarını tavsiye ederek, bir muhabirin her an sahada olması ve her habere küçümsemeden aynı önemi vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Zonguldak, Gazete, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti         
10:12
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:46:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını adadığı gazeteye 47 yıldır emek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei