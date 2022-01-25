Üye Girişi
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada - Son Dakika

Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada

25.01.2022 11:53
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada

Gaziantep'te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, yoğun kar yağışı sebebiyle kopan elektrik telinin üzerine basması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Gaziantep'te ekmek almak için evden çıkan 9 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, karın ağırlığıyla kopan elektrik telinin üzerine basması sonucu akıma kapıldı. Hastanede yaşam savaşı veren küçük çocuğun ailesi ise yaşananlara isyan ederek olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

KOPAN TELLERİN ÜZERİNE BASTI

Olay, 23 Ocak 2022 Pazar günü öğle saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ekmek almak için evden çıkan Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yere düşen elektrik teline fark etmeyerek bastı. Akıma kapılarak ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından apar topar özel bir hastaneye götürüldü.

Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük Mehmet, 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Komaya giren talihsiz çocuğun hayati riski devam ederken yakınları elektrik telinin kopmasına isyan etti. Elektrik telinin kopmasında ihmal olduğunu iddia eden çocuğun acılı yakınları, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

"BUNUN SORUMLUSU KİM?"

Yaşam mücadelesi veren çocuğun amcası Mustafa Akbayram, acı olayın yeğeninin bakkala ekmek almaya gittiği sırada yaşandığını söyledi. Yağan kar nedeniyle elektrik telinin koptuğunu aktaran Akbayram, "Olay sonrası çevredekiler defalarca aramış ama gelen giden önlem alan olmamış. O sırada yeğenim ekmek almaya giderken kabloya basıyor ve anında elektrik çarpıyor. Yeğenim şuan yoğun bakımda ve durumu kritik. Bunun sorumlusu kim? Daha 9 yaşındaki bir çocuk, annesi ve babası perişan. Durumu çok kritik. Yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

"KABLOLAR İÇİN KİMSE ÖNLEM ALMADI"

Küçük çocuğun dayısı Ahmet Gültekin ise yetkililere seslenerek olayın incelenmesini talep etti. Yeğeninin ihmal sonucunda ağır yaralandığını savunan Gültekin, "Oradaki insanlar kablo için aramış ama gelen giden olmamış. Sonrasında yeğenim ekmek almaya giderken ayağı kayıyor ve kabloya basıyor. Şuan hastanede ve durumu çok kritik. Yaşam mücadelesi veriyor. Bu çocuğun suçu günahı ne? Bizim canımız yandı. Bunun sorumlusu bulunsun. Biz yandık, başkası yanmasın. Bize yardım etsinler" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Gaziantep, İsyan, Çavuş, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada - Son Dakika


"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanlarının dili tutuldu: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanlarının dili tutuldu: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:09
Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü         
18:01
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
18:02 İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak
18:00 Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü
17:55 Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında
17:47 Gerçek gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da ki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 dereceyi görmüş
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 18:20:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement