Hayırsever Sevim Bayezit'ten Ortaca Devlet Hastanesine bağış - Son Dakika

Hayırsever Sevim Bayezit'ten Ortaca Devlet Hastanesine bağış
23.10.2020 09:21
Muğla'nın Ortaca ilçeisnde yaşayan Sevim Bayezit, Devlet Hastanesi'nin tıbbi cihaz ihtiyacı için 700 bin liralık bağış yaptı.
Muğla'nın Ortaca ilçeisnde yaşayan Sevim Bayezit, Devlet Hastanesi'nin tıbbi cihaz ihtiyacı için 700 bin liralık bağış yaptı.
Hayırsever Bayezit, teyzesi merhum Hacı Zehra Çomak'ın anısını yaşatmak amacıyla hastanenin Fizik Tedavi Ünitesi'nin ile diğer tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanması için bağışta bulundu. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer ve hayırsever Sevim Bayezit düzenlenen törenle protokol imzaladı. Protokol kapsamında Ortaca Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi'ne merhum Hacı Zehra Çomak'ın adı verilecek.
Fizik Tedavi Ünitesi, alınacak yeni tıbbi cihazlar ile hizmet vermeye devam edecek. - MUĞLA
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