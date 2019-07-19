Son Dakika Haberleri: Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

1 saat önce

Hayrabolu ilçesinde hacca gidecek 24 kişi düzenlenen etkinlikle uğurlandı.

Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Hayrabolu ilçesinde hacca gidecek 24 kişi düzenlenen etkinlikle uğurlandı.
Çorumi Mustafa Bey Çarşı Camisinde düzenlenen programda, kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarıyla birlikte dua okundu.
İlçe Müftüsü Haydar Hüyük, yaptığı konuşmada, tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Konuşmanın ardından ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Mustafa Bey, Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52 Kaynak: AA
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