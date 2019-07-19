Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
1 saat önce
Hayrabolu ilçesinde hacca gidecek 24 kişi düzenlenen etkinlikle uğurlandı.
Hayrabolu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52 Kaynak: AA
ilçesinde hacca gidecek 24 kişi düzenlenen etkinlikle uğurlandı.
Çorumi Mustafa Bey
Çarşı Camisinde düzenlenen programda, kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarıyla birlikte dua okundu.
İlçe Müftüsü Haydar Hüyük
, yaptığı konuşmada, tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.
Konuşmanın ardından ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
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