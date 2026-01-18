Hayri Kandemir Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Hayri Kandemir Yeniden Başkan Seçildi

Hayri Kandemir Yeniden Başkan Seçildi
18.01.2026 18:56
Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılan olağan kongrede Hayri Kandemir yeniden başkan oldu.

Tek liste olarak mevcut başkan Hayri Kandemir'in yer aldığı seçimli olağan kongre sonucunda 827 oy kullanılarak, 823 geçerli ve 4 geçersiz oy ile Kandemir yeniden başkan oldu, güven tazeledi.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemine Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na kayıtlı olan 2 bin 144 üyeden 827 üye oy kullandı. Yapılan seçimlerde tek liste olarak mevcut başkan Hayri Kandemir yer aldı. Üyelerin oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kurulan 4 sandık açıldı ve oylar sayıldı. Sandıktan çıkan oylarla birlikte823 geçerli ve 4 geçersiz oy ile Hayri Kandemir yeniden Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı oldu.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından konuşma yapan Başkan Hayri Kandemir; "2002 yılında çıkmış olduğum bu yolculukta o günkü heyecanı yeniden yaşıyorum. Bu uzun bir dönemde seçimlere girmek seçimlerde yüksek oyla seçilip zaferle çıkmak kolay birşey değil. Bugün havanın kötü olmasına rağmen 800 üzerinde katılımcı esnaf ve sanatkarlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Katılan katılmayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Sabahın saat 08.30'dan bu saate kadar burada görev yapan basından, Ticaret İl Müdürlüğü'nden, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği'nden, seçim kurulundan ve ekibimizden son olarak emniyet teşkilatımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işin tabi ki perde arkasında kahramanlarda var. Yönetimde olan arkadaşlarımızın bize olan güveni 'Başkanım senin attığın her imzanın altına imzamızı koyuyoruz" demek bu bizlere verilen güven duygusu çıtayı her zaman yükseltmiştir. Bu güven duygusunun altında yönetim kurulu arkadaşlarımız ve en üst kademede bulunan arkadaşlarımızda bulunuyor. Bunlar hepsi birden arkamızda kale gibi durdu. Ayrıca benim arkamda duran sevgili eşim Nuray hanıma da teşekkür ediyorum.

TEDAŞ'tan almış olduğumuz binanın inşallah 5-6 ay içerisinde bitirip Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlarına nefes aldıracak 50 yıllık bir binayı hizmete sokacağız. Onun akabinde Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki yeri de değiştirip burayı da 50 yıl hizmet verecek hale getireceğiz. Bizler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kredi Kefalet Kooperatifi olarak burada kalmaya devam edeceğiz. 22 arkadaşımız var ayrıca Kredi Kefalet Kooperatifi'nde bulunan arkadaşımız Bünyamin Bostancı'ya da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bunun yanında Sayın Ahmet Çolakoğlu'nu da es geçmeden olmaz. Milletvekili olduğu yıldan şu güne kadar açmış olduğu telefonlara da cevap vermiştir. Her dileklerimizi yerine getirmeye çalışmıştır. Bizim siyasi parti kimliğimiz olmaz. CHP'deki milletvekili arkadaşlarımızla da zaman zaman istişare halinde oluyoruz. Ayrıca 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle burada bulunan gazetecilerimizin de günlerini kutluyorum." dedi.

Hayri Kandemir'in yeniden başkan olmasıyla birlikte yönetim kurulu ile denetim kurulu da belli oldu. Buna göre yönetim kurulu; Arslan Aktaş, Vedat Başoğlu, Barış İdris Yeşil, İsmail Başören, Sezgin Ertuğrul, Cihan Gülşen, Ümit Can Çelik, Özkan Çağlayan, Bahri Malakçı ve Fatih Toprak olurken, Denetim Kurulu ise Aşkın Özdemir, Özgür İncegül ve Cem Sait Baruönü oldu.Seçimlerin tamamlanmasının ardından görev yapanlara Başkan Hayri Kandemir tarafından çiçek takdim edilerek topluca günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

