Kanal D'nin final yapacağı açıklanan dizisi Haysiyet, 24 Kasım Salı akşamının reyting ölçümlerinde üç izleyici grubunda birden sıra kaybetti. En büyük gerileme AB grubunda yaşandı: Önceki hafta 3. sırada olan dizi, 2,64 reytingle 9. sıraya indi ve bir haftada altı basamak düştü.

Sözcü'nün aktardığı sonuçlara göre Haysiyet, Total grubunda da geçen haftaki 4. sıradan 7. sıraya geriledi; dizinin bu gruptaki reytingi 4,23 oldu. ABC1 grubunda ise 6. sıradan 7. sıraya inen yapım 3,43 reyting aldı.

TUZLU KAHVE AB'DE 1,12 PUAN KAYBETTİ

Salı akşamının düşüş yaşayan bir diğer dizisi Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve oldu. Dizi AB grubunda bir haftada 1,12 puan kaybetti ve 3,91 reytingle 3. sırada kaldı. Önceki hafta iki listede zirvede olan yapım, ABC1'de 4,33 ile 4., Total'de 3,80 ile 8. sırada yer aldı.

NOW'da yayınlanan Anne Yarısı ise Total grubundaki birinciliğini kaybetti; dizi bu grupta 4,99 reytingle 3. oldu. AB'de 2,77 ile 7., ABC1'de 4,26 ile 5. sırada yer alan Anne Yarısı, ABC1 grubunda reytingini yükselten tek dizi oldu. Üç dizinin üç gruptaki toplam dokuz reytinginden sekizi önceki haftaya göre düştü.

GECENİN BİRİNCİSİ DİZİ DEĞİL MAÇ OLDU

24 Kasım akşamının zirvesinde bir dizi yer almadı. TRT 1'de yayınlanan Galatasaray-Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Total, AB ve ABC1 gruplarının üçünde de birinci oldu. Aynı akşam TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi; TRT 1'in salı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ise o akşam yayınlanmadı.

SALI AKŞAMLARI SUSUZ YAZ'A KALACAK

Kanal D, Haysiyet için final kararı alınmasının ardından salı akşamlarına yeni bir dizi yerleştirdi. Kanalın yeni dizisi Susuz Yaz'ın 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.