Hayvan ambulansı ile cip çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile cipte bulunan Melisa ve Gülşen Demir yaralandı.

F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi