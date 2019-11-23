Son Dakika Haberleri: Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda samanlığa ve sığınağa gizlenmiş 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda çiftlikte bulunan ve gözaltına alınan 1 şüpheli sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]