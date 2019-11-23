Hayvan çiftliğinde 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda samanlığa ve sığınağa gizlenmiş 22 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda çiftlikte bulunan ve gözaltına alınan 1 şüpheli sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.