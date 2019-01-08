Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel: "Kayseri'de Herhangi Bir Köpek Katliamı Yoktur"
2 saat önce İlandır
Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kentte herhangi bir köpek katliamının olmadığını söyledi.
Kayseri
Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kentte herhangi bir köpek katliamının olmadığını söyledi.
Uzel yaptığı yazılı açıklamada provokatif eylem ve sözlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak; "Sosyal medyada Hacılar
ilçesinde köpeklerin toplanıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmeden katledildikleri haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. 5 Ocak tarihinde Hacılar ilçesindeki bir vatandaşımıza ait kendisinin bakmış olduğu 20 civarında köpek kendi izni ve rızası ile belediye ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmüştür. Kayseri'de herhangi bir köpek katliamı yoktur. Bu tür provokatif eylemlerden ve sözlerden kaçınılması en büyük arzumuzdur" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: İHA
Futbolda 4 bin 763 Kişiye Seyirden Men Cezası
İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı
Bodrum Mandalinasından Dolma, Sütlaç, Baklava, Pastil, Tarhana ve Peynir Gibi 20 Çeşit Ürün Elde Ediyor
İrem Derici'nin Eski Eşi Rıza Esendemir'de Manidar Paylaşım: Kesin Ben de Aldatıldım