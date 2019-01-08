Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel: "Kayseri'de Herhangi Bir Köpek Katliamı Yoktur"

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Futbolda 4 bin 763 Kişiye Seyirden Men Cezası

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı

Bodrum Mandalinasından Dolma, Sütlaç, Baklava, Pastil, Tarhana ve Peynir Gibi 20 Çeşit Ürün Elde Ediyor