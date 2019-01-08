Son Dakika Haberleri: Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel: "Kayseri'de Herhangi Bir Köpek Katliamı Yoktur"

Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel: "Kayseri'de Herhangi Bir Köpek Katliamı Yoktur"

2 saat önce İlandır

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kentte herhangi bir köpek katliamının olmadığını söyledi.

Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel:
Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kentte herhangi bir köpek katliamının olmadığını söyledi.

Uzel yaptığı yazılı açıklamada provokatif eylem ve sözlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak; "Sosyal medyada Hacılar ilçesinde köpeklerin toplanıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmeden katledildikleri haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. 5 Ocak tarihinde Hacılar ilçesindeki bir vatandaşımıza ait kendisinin bakmış olduğu 20 civarında köpek kendi izni ve rızası ile belediye ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmüştür. Kayseri'de herhangi bir köpek katliamı yoktur. Bu tür provokatif eylemlerden ve sözlerden kaçınılması en büyük arzumuzdur" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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