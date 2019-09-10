Son Dakika Haberleri: Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı
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Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı

27 dakika önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van, Ağrı ve Erzurum'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı.

Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı, System.String[]

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van, Ağrı ve Erzurum'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi yakalandı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelen faili meçhul hayvan hırsızlığı olaylarını aydınlatmak maksadıyla başlatılan Planlı Faaliyet kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van ve Ağrı illerinde eş zamanlı olarak icra edilen faaliyette hayvan hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işleyen (9) şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Operasyon sonucunda Erzurum'un Horasan İlçesinde (11) adet büyük baş hayvan hırsızlığı, Oltu İlçesinde (24) adet büyük baş hayvan hırsızlığı ve Çat İlçesinde (25) adet büyük baş hayvan hırsızlığıyla ilgili (9) şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ERZURUM

Erzurum, Ağrı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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