Son Dakika › Güncel › Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde 73 yaşındaki S.A.A. ahırdan 3 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma çalışma başlattı.
Jandarma yaptığı araştırmada şüpheliler D.Ş, S.Ş. ve D.Ş.'nin çaldıkları hayvanları Ş.G. aracılığıyla Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde E.B.ye sattıklarını tespit etti.
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan hayvanlar mağdur S.A.A'ya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:08 Kaynak: AA
Son Dakika Hastaneden firar eden virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik