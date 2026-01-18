Hayvan Refahı İçin Seyyar Sıvat Dağıtıldı - Son Dakika
Hayvan Refahı İçin Seyyar Sıvat Dağıtıldı

18.01.2026 13:35
Gaziantep'te, merada suya erişimi artırmak ve hayvanların refahını sağlamak için seyyar sıvatlar dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Merada Hayvanlar Refah İçinde Suyla Buluşuyor Projesi" kapsamında Nurdağı ilçesinde üreticilere seyyar sıvat dağıtıldı, merada gölgelik alan oluşturuldu.

Tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında meralarda hayvanların suya erişimini kolaylaştırmayı, gölgelik alanlarla sıcaklık stresine bağlı et ve süt verimi kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Desteklerle hayvan refahının artırılması ve üreticilerin verimlilik ile gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Nurdağı ilçesi İncirli Mahallesi'nde düzenlenen programda, 150 metrekarelik metal gölgelik alan kurulurken, uzunluğu 240 santimetre olan galvanizli sacdan imal edilmiş seyyar sıvatlar üreticilere teslim edildi. Proje kapsamında toplam 210 seyyar metal sıvatın üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremde ağır hasar gören Nurdağı'nda hayvancılığın hızlı şekilde toparlanmasının önemine işaret ederek, üretimin artırılması ve aile ekonomisinin güçlendirilmesi için bilimsel ve hızlı çözümlerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da depremler sonrası ilçede tüm sektörlerde kalkınma sürecinin sürdüğünü belirterek, "Gaziantep Modeli" ile eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Büyükşehir Belediyesinin ilçede tarıma yönelik çalışmalarına değinirken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ve İncirli Mahallesi Muhtarı Ömer Dev projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Kenan Seçkin ise 2014'ten bu yana verilen destekler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

