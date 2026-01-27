Hayvanlara İstismar Davası Yeniden Görülecek - Son Dakika
Hayvanlara İstismar Davası Yeniden Görülecek

27.01.2026 14:10
Doktor Duman'ın hayvanlara cinsel istismar ve öldürme suçlarından aldığı ceza, mahkemece bozuldu.

Sahiplendiği köpeklere, cinsel istismarda bulunup öldürerek 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık doktor Muhammet Mustafa Duman (28) hakkındaki karar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) 17. Ceza Dairesi, ev hayvanlarını öldürme ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Muhammet Mustafa Duman hakkında verilen yerel mahkeme kararına ilişkin istinaf başvurusu kapsamında karar aldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 17 Ekim 2025 tarihli kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunu inceleyen BAM, dosyada tespit edilen eksiklikler nedeniyle davanın yeniden görülmesine hükmetti.

'Duruşma 30 Ocak'ta görülecek'

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Dosya kapsamı ve suçun niteliği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliği açısından duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi. Ayrıca, sanık Muhammet Mustafa Duman'ın üzerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu ve hükmedilebilecek ceza miktarı göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme duruşmanın 30 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.

'Olayın geçmişi'

Hastanede doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Duman 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 lira adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
