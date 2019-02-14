Hayvanların Su İhtiyacını Buzlarla Karşılıyorlar

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan besiciler, Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan besiciler, Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuk yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hayvanlarına su temini konusunda sıkıntı çeken Dilburnu köylüleri, çareyi kazma ve kürekle Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırmakta buldu. Köylüler yer yer kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşan buz tabakasını kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak zorunda kalıyor. Dilburnu köyünde hayvancılık yapan İnan Özcanoğulları, köy halkı olarak yazın ve kışın hayvanlarına Nazik Gölü'nün suyunu içirdiklerini söyledi. Kışın hayvanlarına su içirmek için buz tutan Nazik Gölü'nün buzlarını kırdıklarını belirten Özcanoğulları, "Kışın hayvanlarımızı karın üzerinde yemliyoruz. Nazik Gölü kışın donuyor. Bizde buzları kırarak hayvanlarımızı orada suluyoruz" dedi.



İnan Özcanoğulları, göl yüzeyinde kırdıkları alanın geceleri tekrar donduğunu ve ertesi gün yeniden buz tabakasını kırmak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi. - BİTLİS

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