Hayvanseverler endişeli! Büyükada'da son 4 ayda 700 kedinin öldüğü öne sürüldü

Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Bir çok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Büyükada'da hayvanseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

"HER YERDEN ÖLÜLER TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. 3 kedime enjeksiyon uyguladım ve korkunç paralar ödedim. Tedavileri var, destek ilaçları var, testler var. Bu uygulamalar her kedide de başarılı olmuyor. Şu an bu virüsün pik noktasındayız gibi geliyor bana. Herkes bir çıkar yol arıyor. Yazlığını satan var, kredi çeken var. Ben de kredi çektim. Bu şekilde tedavilere devam edebiliyoruz. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.

"4 AYDA YAKLAŞIK 700 KEDİ ÖLDÜ"

Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu, "2013 yılından beri Büyükada'da ölen kedilerin istatistiğini tutuyorum. Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene ocak ayının ilk haftasından itibaren Mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. Bugüne kadar ölüm sebepleri farklıydı. Köpek saldırısı, akülü araçlar tarafından ezilme gibi sebepler vardı. Artık FİP ağırlıklı ölüm var. Yaklaşık 10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor. Bu işe devletin bir kurumu ya da belediyenin el atması şart" dedi.

"YÜZDE YÜZ ÖLÜMCÜL SONUÇLANIYOR"

FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise, "FİP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Kedilerin kendisine ait koronavirüsü var. Henüz insana bulaştığı tespit edilmedi. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor. Radikal bir tedavisi yok. Son yıllarda çeşitli alternatif tedavileri var ama, kesin bir sonuç alabileceğimiz bir durum yok. Anne karnındayken de kedi yavruları yakalanabiliyor.

"TOPLU BESLENME VE ORTAK TUVALET KULLANIMINDAN YAYILMA OLABİLİR"

Hastalık ortaya çıktığında iş işten geçmiş oluyor. Son yıllarda ilaç çalışmaları da var. Ülkemizde henüz sağlık sisteminde yasallaşmamış ilaçlar var, bu ilaçların bir kısmından olumlu sonuç alınırken bir kısmından alınmıyor. Adalar'da toplu beslenmeden kaynaklı hastalık yayılmış olabilir, tuvalet alanları da ortak olduğu için hastalığın yayılma oranı yüksek olabilir" şeklinde konuştu.