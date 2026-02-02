Hazar Gölü'nde Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
Hazar Gölü'nde Su Samuru Görüntülendi

02.02.2026 20:17
Elazığ'da Hazar Gölü'nde bir su samuru balıkla beslenirken jandarma tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde bir su samuru balıkla beslenirken görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki asayiş botu ile 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nde koruma ve kontrol faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, küçük bir bölümü göl yüzeyinde bulunan bir batığın üzerinde su samuru olduğunu fark etti.

Ekipler, yakından inceledikleri su samurunun batığın üzerinde yakaladığı balıkla beslendiğini görüntüledi.

Hazar Gölü'nde görüntülenen su samurunun korunması ve takibi amacıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak saha araştırması ve koruma faaliyetlerine titizlikle devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

