Ekonomi

Hazine, 2 Milyar Avro Tahvil İhraç Etti

04.02.2026 12:44
Hazine, 8 yıl vadeli avro tahvilde toplam 2 milyar avro ihraç ederek yabancı yatırımcıdan talep topladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar avro oldu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e 3 Şubat'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 2 milyar avro olarak belirlendi. Bu meblağ, 10 Şubat'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

Son 15 yılın en düşük "spread"i

İhraç sonucunda, 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı yüzde 5,2 oldu. İhraç için yaklaşık 6,5 milyar avro tutarında talep toplandı.

İlgili getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık "MS+242" baz puan seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen avro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük getiri farkı (spread) olarak kaydedildi.

Bu ihraçla, avro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031'in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı.

Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 56'sı Birleşik Krallık, yüzde 24'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u ABD, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Böylece, nihai tahsisatta yatırımcı dağılımı ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026'da uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

Kaynak: AA

