Ekonomi

Hazine Alacakları 252,4 Milyar Lira

20.01.2026 20:28
Hazine alacakları 31 Aralık 2025 itibarıyla 252,4 milyar lira oldu, en yüksek pay TVF'ye ait.

Hazine alacakları, geçen yılın aralık ayının sonu itibarıyla 252,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hazine alacak stokuna ilişkin istatistiklerin, Türkiye Varlık Fonuna (TVF) ihraç edilen ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) kaynaklanan alacak verileri eklenerek güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, bu güncellemeyle veri kalitesini artırma yaklaşımının bir parçası olarak uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu, bütüncül bir mali görünüm sunmak amaçlandığına işaret edilerek, "Söz konusu değişiklik halihazırda yıllar itibarıyla kamuoyu ile paylaşılan ikrazen özel tertip DİBS stok tutarlarının Hazine alacak stoku içerisinde de gösterilmesine yönelik revizyon niteliğinde olup yeni bir borçlanma veya alacak oluşumunu içermemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda Hazine alacakları, 31 Aralık 2025 itibarıyla 252,4 milyar lira olduğuna dikkati çekilen açıklamada, alacak stoku içindeki en yüksek payın 217,4 milyar lirayla TVF'ye ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 15,4 milyar lira tahsil edildiği belirtilerek, bu tutarın 9,6 milyar lirasının TVF'den tahsil edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

