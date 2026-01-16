Hazine Bakanlığı'ndan Altın Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hazine Bakanlığı'ndan Altın Açıklaması

16.01.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, kıymetli maden sisteminin yanlış anlaşıldığını ve altına el konulmayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne ilişkin kamuoyunda yer alan "varlık takibi" ve "yastık altı altınlara el konulacağı" yönündeki iddialarına ilişkin "Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi'ne (KMTS) ilişkin bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. KMTS'nin açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimleri hedef aldığı ve belgesi olmayan altınların geçersiz sayılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiştir" denildi.

KMTS'nin amacının sahte ve düşük ayarlı altın üretiminin önüne geçmek olduğu belirtilen açıklamada, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin, "KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır" bilgisine yer verildi.

Sistemin yalnızca üretim aşamasını kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, "KMTS kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, bu altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir. Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir.

Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Bakanlığı'ndan Altın Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:55:03. #7.11#
SON DAKİKA: Hazine Bakanlığı'ndan Altın Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.