Ekonomi

Hazine İhaleleriyle 105 Milyar Lira Borçlandı

09.02.2026 15:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesiyle toplam 105,9 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 105 milyar 865,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlığın 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 56 milyar 562 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 31 milyar 595 milyon lira, net satış 32 milyar 496 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 15,4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 30,53, bileşik faiz yüzde 32,86 oldu.

Nominal teklifin 31 milyar 945,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 956 milyon lira, net satış 21 milyar 469,1 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 35 milyar 225,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 105 milyar 865,1 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

15:43
