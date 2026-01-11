Hazine, İki Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
