Ekonomi

Hazine, İki Tahvil İhalesiyle 78 Milyar Lira Borçlandı

12.01.2026 16:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesiyle toplam 78,3 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 78 milyar 304,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlığın ilk ihalesinde 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 33,99, bileşik faiz yüzde 36,87 oldu.

Nominal teklifin 70 milyar 739 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 22 milyar 932 milyon lira, net satış 25 milyar 754,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 9,9 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 66 milyar 171,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 5,3, reel bileşik faiz yüzde 5,37 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 111 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 650 milyon lira, net satış 650,1 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 20 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 27,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 78 milyar 304,5 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

SON DAKİKA: Hazine, İki Tahvil İhalesiyle 78 Milyar Lira Borçlandı
