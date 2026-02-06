Hazine, Tahvil ve Bono İhraç Edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ile bir Hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak, bir kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Bakanlık, 10 Şubat Salı günü ise 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.