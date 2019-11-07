Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı,...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı,...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı,...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı,..., System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi
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