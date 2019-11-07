Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı,...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:28 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Tahvil ihracına 3 katından fazla talep geldi Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı