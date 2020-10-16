Hazır giyim markasından sonbahar için 'eşofman takımları' önerisi - Son Dakika

Hazır giyim markası DeFacto, 2020 Sonbahar-Kış sezonu için özel olarak hazırladığı Kadın Eşofman Koleksiyonu ile, enerjik ve stil sahibi seçenekler sunduğunu duyurdu. Marka yaptığı açıklamada, "Hem tarz hem rahat parçaları bir araya getiren koleksiyonda; eşofman takımları, kapüşonlu ve bisiklet yaka sweatshirtler ile bol ve fit kesimli eşofman altları öne çıkıyor." bilgisini paylaştı.

2020 Sonbahar-Kış sezonu için özel olarak hazırladığını belirttiği Kadın Eşofman Koleksiyonu ile pamuk ve pelüş gibi yumuşak kumaşlardan hazırlanan parçalarda, sezonun ruhuna uygun olarak siyah, gri, beyaz ve neon renklerin hakimiyetinin yaşandığına dikkat çeken DeFacto, "Koleksiyonda büyük sloganlar ve ön-yan baskı detaylarının yanı sıra lisanslı sevilen karakterlerinin de yer aldığı tasarımlar dikkat çekiyor. Hem spor hem de trendy bir görünüm elde etmek isteyenlere hitap eden tasarımlar, gömlekten pantolona, etekten tayta kadar birçok alternatifle kombinlenebiliyor. Modern ve sportif dokunuşlardan vazgeçemeyenlerin öncelikli tercihlerinden olacak DeFacto Kadın Eşofman Koleksiyonu online mağazamızda, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda sportif tarzından ödün vermeyenlerin beğenisine sunuluyor." açıklamasında bulundu.