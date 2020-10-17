Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor - Son Dakika

PANDEMİ dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunup, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin gözdesi olan kış çayları, bu yıl ortalama yüzde 20 oranında daha fazla satılıyor. Aktarlar ise tüketicilerin bilinçli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, bazı hazır kış çaylarının içinde gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan, östrojen artıran, prostat için veya bağırsak çalıştırıcı bitkilerin yer aldığını söylüyor.

Havaların soğumasıyla her yıl rağbet gören kış çayları, bu yıl pandemi dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunmak isteyenlerin gözdesi oldu. Bağışıklık sistemini korumak isteyenlerin talebiyle satışlar ortalama yüzde 20 oranında arttı. Aktarlar ise bazı hazır kış çaylarının yanıltıcı olduğunu söyleyip, içinde gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan pek çok bitkinin yer aldığını, östrojen hormonu artıran veya prostata iyi gelen bitkilerin kullanıldığını belirtip, bilinçli olunması gerektiği konusunda tüketiciyi uyardı. Hazır kış çaylarını satmaya içinin el vermediğini söyleyen İzmirli aktar Gökhan Gökdemir, "Tüketicilerin bitkilerin içeriğine bakıp kış çaylarını satın almalarını tavsiye ediyoruz. Bitkisel ürün kullanan kişiler genelde araştıran ve bilen insanlardır. Çok fazla otun karıştırıldığı çorba olmuş çayları almasınlar. Piyasada ne kadar merdiven altı üretim yapan kişi varsa, bu sezon aktarlara uygun fiyatlı kış çayları satıyorlar. Hazır çayların içine baktığımızda gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığıyla hiç alakası olmayan bitkileri görüyoruz. Östrojen artıran bitkiler koyuyorlar, prostat için veya bağırsak çalıştırıcı bitkiler koyuyorlar. Ben sık sık denk geliyorum. Enginar yaprağı koyuyorlar, enginar yaprağı çok sağlıklıdır ama gribal enfeksiyon için değildir. Kiraz sapı, maydanoz sapı da aynı şekilde gribal enfeksiyon için çok iyi değildir" dedi.

'YÜZDE 20 ORANINDA ARTTI'Vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla bitkisel yöntemlere başvurduğunu belirten Gökdemir, "Bitki çaylarının satışında pandemi dolayısıyla yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kış çayları, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler çok fazla rağbet görmeye başladı. Bunların kullanım şekilleri çok önemli. Biz özellikle gelen kişileri bağışıklık sistemlerini korumaları için doğru yöntemleri tarif ediyoruz. Kış çayları iki türlü hazırlanabiliyor. Birincisi kök çayıdır, yani kaynatılacak olan bitkileri içeriyor. İkincisi de yapraklı kış çaylarıdır. Bunlar daha çok ıhlamur, adaçayı, papatya gibi yapraklı bitkilerden oluşur. Köklü bitkiler daha çok kaynatılır. Yapraklı bitkiler ise demlenir. Yapraklı bitkiler kaynatılırsa herhangi bir sonuç vermez. İçindeki uçucu yağlar yok olur ve geriye sadece sıcak su kalır" diye konuştu.'İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol kış çayı tükettiğini söyleyen vatandaşlardan Osman Özcan , "Normalde de kış ayları geldiğinde kış çayı tüketirim ama şimdi daha fazla içiyorum. Hazır paketli olanları satın alıyorum. İçine de pek bakmadım. Bardağın içine koyuyorum, demleyip içiyorum" dedi.

Normalde kış çayı tüketmediğini söyleyen Alişan Şahin, "Önceden içmiyordum ama pandemi döneminde bağışıklık sistemimi güçlendirmek için bitki çayı içmeye başladım. Hazır olan kış çaylarını tüketmiyorum. Dal halinde almayı tercih ediyorum. Pakette olanların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bitkinin kendisini satın almak daha sağlıklı" diye konuştu.