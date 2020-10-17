Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor - Son Dakika

Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor

17.10.2020 09:43
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor, System.String[]

PANDEMİ dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunup, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin gözdesi olan kış çayları, bu yıl ortalama yüzde 20 oranında daha fazla satılıyor.

PANDEMİ dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunup, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenlerin gözdesi olan kış çayları, bu yıl ortalama yüzde 20 oranında daha fazla satılıyor. Aktarlar ise tüketicilerin bilinçli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, bazı hazır kış çaylarının içinde gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan, östrojen artıran, prostat için veya bağırsak çalıştırıcı bitkilerin yer aldığını söylüyor.

Havaların soğumasıyla her yıl rağbet gören kış çayları, bu yıl pandemi dolayısıyla enfeksiyon riskinden korunmak isteyenlerin gözdesi oldu. Bağışıklık sistemini korumak isteyenlerin talebiyle satışlar ortalama yüzde 20 oranında arttı. Aktarlar ise bazı hazır kış çaylarının yanıltıcı olduğunu söyleyip, içinde gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan pek çok bitkinin yer aldığını, östrojen hormonu artıran veya prostata iyi gelen bitkilerin kullanıldığını belirtip, bilinçli olunması gerektiği konusunda tüketiciyi uyardı. Hazır kış çaylarını satmaya içinin el vermediğini söyleyen İzmirli aktar Gökhan Gökdemir, "Tüketicilerin bitkilerin içeriğine bakıp kış çaylarını satın almalarını tavsiye ediyoruz. Bitkisel ürün kullanan kişiler genelde araştıran ve bilen insanlardır. Çok fazla otun karıştırıldığı çorba olmuş çayları almasınlar. Piyasada ne kadar merdiven altı üretim yapan kişi varsa, bu sezon aktarlara uygun fiyatlı kış çayları satıyorlar. Hazır çayların içine baktığımızda gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığıyla hiç alakası olmayan bitkileri görüyoruz. Östrojen artıran bitkiler koyuyorlar, prostat için veya bağırsak çalıştırıcı bitkiler koyuyorlar. Ben sık sık denk geliyorum. Enginar yaprağı koyuyorlar, enginar yaprağı çok sağlıklıdır ama gribal enfeksiyon için değildir. Kiraz sapı, maydanoz sapı da aynı şekilde gribal enfeksiyon için çok iyi değildir" dedi.

'YÜZDE 20 ORANINDA ARTTI'Vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla bitkisel yöntemlere başvurduğunu belirten Gökdemir, "Bitki çaylarının satışında pandemi dolayısıyla yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kış çayları, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler çok fazla rağbet görmeye başladı. Bunların kullanım şekilleri çok önemli. Biz özellikle gelen kişileri bağışıklık sistemlerini korumaları için doğru yöntemleri tarif ediyoruz. Kış çayları iki türlü hazırlanabiliyor. Birincisi kök çayıdır, yani kaynatılacak olan bitkileri içeriyor. İkincisi de yapraklı kış çaylarıdır. Bunlar daha çok ıhlamur, adaçayı, papatya gibi yapraklı bitkilerden oluşur. Köklü bitkiler daha çok kaynatılır. Yapraklı bitkiler ise demlenir. Yapraklı bitkiler kaynatılırsa herhangi bir sonuç vermez. İçindeki uçucu yağlar yok olur ve geriye sadece sıcak su kalır" diye konuştu.'İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol kış çayı tükettiğini söyleyen vatandaşlardan Osman Özcan, "Normalde de kış ayları geldiğinde kış çayı tüketirim ama şimdi daha fazla içiyorum. Hazır paketli olanları satın alıyorum. İçine de pek bakmadım. Bardağın içine koyuyorum, demleyip içiyorum" dedi.

Normalde kış çayı tüketmediğini söyleyen Alişan Şahin, "Önceden içmiyordum ama pandemi döneminde bağışıklık sistemimi güçlendirmek için bitki çayı içmeye başladım. Hazır olan kış çaylarını tüketmiyorum. Dal halinde almayı tercih ediyorum. Pakette olanların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bitkinin kendisini satın almak daha sağlıklı" diye konuştu.


Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor
Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor

Yapraklı, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor "Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi
Son Dakika! 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız Son Dakika! 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız         
09:22
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü?         
08:45
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı         
07:24
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu         
16:01
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 09:52:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazır kış çaylarına gribal enfeksiyonla ilgisi olmayan bitkiler konuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei