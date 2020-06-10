Haziran ayı meclis toplantısı MASKİ Konferans Salonunda yapılacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclis salonunun tadilatta olmasından dolayı Haziran ayı toplantısı MASKİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan konferans salonunda saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Haziran Ayı gündem maddeleri arasında yer alan imar maddelerinin dışında;

Encümen, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Hukuk İhtisas Komisyonu üyelerinin seçimi yapılacak.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi konuları da ele alınacak.