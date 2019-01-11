Hazırlık Maçı: Medipol Başakşehir: 3 - Ado Den Haag: 1

Medipol Başakşehir
, Antalya
kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda
ekibi Ado Den Haag
'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek
'te kamp yaparak sürdüren lider Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Ado Den Haag ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler 7. dakikada Caiçara ve 33. dakikada İrfan Can
Kahveci'nin golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarının 70. dakikasında rakip Ado Den Haag 70. dakikada Pinas'ın golü ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu ise 71. dakikasında Jojic'in kaydettiği gol belirledi ve Başakşehir 3-1 kazandı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
mücadeleye Mert, Caiçara, Epureanu, Mert, Karim, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda ve Robinho
11'i ile başladı. - ANTALYA