Hazreti Fatıma'ya ithafen "Dest-i Kevser" albümü yayınlandı - Son Dakika

Sanat Yönetmenliğini Ender Doğan'ın üstlendiği, sanatçılar Dursun Ali Erzincanlı, H. Yunus Balcıoğlu, Aziz Hardal, Ayşegül Doğan'ın yer aldığı "Dest-i Kevser" adlı albüm sanatseverlerle buluştu.

Fatıma Ana Şifa Vakfı'nın bünyesinde projelendirilen albümde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hazreti Fatıma Mevlidi'nin yanı sıra dua, ilahi, ninni gibi birçok icra türünden örnekler yer alıyor.

Akademisyen ve yazar Mim Kemal Öke idaresinde, alanında usta isimlerin bir araya gelerek gerçekleştirmiş oldukları eserde, Kur'an-ı Kerim tilavetleri H.Yunus Balcıoğlu ve Aziz Hardal, selamlama ve dualar Dursun Ali Erzincanlı, ilahiler ise Ender Doğan ve Ayşegül Doğan tarafından seslendirildi.

Origami Yapım tarafından yayınlanan eserin kapak tasarımını Mahmut Acar, altyapı, aranje ve stüdyo kaydını Murat Süngü yaptı. 16 eserin yer aldığı albümde, anonim ilahilerin yanında Neyzen Hakan Alvan ve Ender Doğan'ın besteleri bulunuyor.???????