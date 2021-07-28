Hazro ilçesine 32 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırılacak - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hazro ilçesine 32 bin metrekarelik alana sahip Millet Bahçesi kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın, Hazro'nun Bahçe Mahallesinde 32 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Millet Bahçesi'nde 7 farklı türde 469 ağaç, 3 farklı çeşit olmak üzere 1373 çalı yer alacak, 19 bin metrekare alana ise çim serilecek.

Millet Bahçesi'ne, 7 çatılı ve 7 çatısız piknik masası, 7 kamelya, 24 oturma bankı, 2 içme suyu çeşmesi ile çöp kovaları yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesince, çocukların eğlenceli zaman geçirebilmelerini sağlamak için alanda macera parkuru ve oyun gruplarına da yer verilecek.

Millet Bahçesi'nde vatandaşların spor yapmalarına imkan tanımak için yürüyüş yolları ve fitness aletleri de bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, 5 firmanın katılımıyla Hazro Millet Bahçesi'nin ihalesini gerçekleştirdi.

İhale süreci gereği yapılacak değerlendirmenin ardından, çalışmaların 150 günde tamamlanıp vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.