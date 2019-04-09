Son Dakika Haberleri: HBB Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

HBB Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

47 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı 3. Bölge Şube Müdürlüğü, ana arterler üzerinde yer alan kaldırımların, vatandaşların ve araç trafiğinin geçişlerini engelleyecek şekilde işgallerine karşı denetim yaparak yasal işlemler gerçekleştirildi.

HBB Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor, System.String[]

HBB Zabıta ekipleri, kamusal alanları işgal eden seyyar satıcılar ile görüntü kirliliği yaratan ve yayaların kaldırımlardan geliş geçişini engelleyen, izinsiz reklam tabelalarını ve dükkan sahiplerine ait eşyaları toplamak suretiyle işlek caddelerde denetimlerde bulundu. Konuyla ilgili caddelerde incelemeler yapan HBB ekipleri, dükkan sahipleri ve seyyar satıcılara ihtarda bulunarak uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:40 Kaynak: Bültenler

Zabıta, Güncel
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