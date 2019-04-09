HBB Zabıta Ekipleri Kaldırım Denetimlerini Sürdürüyor

HBB Zabıta ekipleri, kamusal alanları işgal eden seyyar satıcılar ile görüntü kirliliği yaratan ve yayaların kaldırımlardan geliş geçişini engelleyen, izinsiz reklam tabelalarını ve dükkan sahiplerine ait eşyaları toplamak suretiyle işlek caddelerde denetimlerde bulundu. Konuyla ilgili caddelerde incelemeler yapan HBB ekipleri, dükkan sahipleri ve seyyar satıcılara ihtarda bulunarak uyarıyor.