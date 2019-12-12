HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HBO'nun 'Finding the Way Home' belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Son Dakika

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı

6 saat önce

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri Oyuncuların poz vermesi Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı.

HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri

Oyuncuların poz vermesi

Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı. Hudson Yards'ta yapılan prömiyere oscar ödüllü Eddie Redmayne de katıldı.

HBO'nun Finding the Way Home belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:53 Kaynak: AA
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