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HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı
6 saat önce
HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri Oyuncuların poz vermesi Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:53 Kaynak: AA
HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri
Oyuncuların poz vermesi
Fotoğraf çekimi NEW YORK - HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı. Hudson Yards'ta yapılan prömiyere oscar ödüllü Eddie Redmayne de katıldı.
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