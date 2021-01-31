HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

31.01.2021 11:25
HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girmişti.

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulunmuş, ayrıca 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi üzerine binanın elektriği kesilmişti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade vermiş, şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında 2 şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Esenyurt, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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